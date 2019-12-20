ابتكار طريقة لتخفيض الوزن وزيادة الحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية

كشف علماء جامعة سمارا الروسية، عن طرق إنتاج أجزاء المعدات الفضائية من سبائك الجيل الأخير، التي تسمح بتخفيض الوزن وزيادة حمولة الطائرات وصواريخ النقل الفضائية.

ويفيد المكتب الإعلامي لجامعة سمارا، بأن علماء الجامعة بالتعاون مع علماء معهد عموم روسيا لمواد الطيران درسوا الخصائص الميكانيكية وتآكل سبائك تحتوي على نسب مختلفة من عنصر سكاناديوم، ووضعوا لها نظم الدرفلة والمعالجة الحرارية واللحام. بحسب Volga News.

ويقول فيودر غريتشنيكوف، رئيس قسم معالجة المعادن بالضغط في الجامعة، "المهمة الأساسية لدراستنا هي الحصول على منتجات شبه جاهزة عالية الجودة، ذات بنية بلورية معروفة، تضمن تكثيف عمليات تشكيل أجزاء المعدات الفضائية".

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وقال موضحا، السبائك التي تنتج في معهد عموم روسيا لمواد الطيران، تتميز عن نظائرها الأجنبية بتحملها ومتانتها ومرونتها، ويمكن تحسين هذه الخصائص باستخدام طرق خاصة في الدرفلة والمعالجة الحرارية. واستخدام هذه السبائك يسمح بتخفيض وزن المعدات بنسبة 20% تقريبا.

ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أنه إذا علمنا أن كلفة نقل كيلوغرام واحد إلى المحطة الفضائية الدولية عالية جدا، فإن هذا الابتكار له أهمية اقتصادية كبيرة.

المصدر: نوفوستي