كشف سر ارتفاع القبة فوق قطعة نيزك تشيليابينسك

أعلن فلاديمير مزغدانوفسكي، مدير متحف تاريخ جنوب الأورال، أن سبب ارتفاع القبة فوق قطعة نيزك تشيليابينسك ذاتيا، قد يكون نتيجة خلل تقني.

وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن التحكم بالقبة يتم بواسطة جهاز تحكم عن بعد بموجب مخطط محدد، ويجب الاقتراب من النيزك مسافة لا تقل عن مترين، والوقوف على خط ثابت وتوجيه الإشارة عبر فتحة خاصة على ارتفاع 50 سنتمترا.

ويقول، "نعترف باحتمال وجود خلل تقني. لأن معداتنا رفعت القبة. ولكن من الذي أعطى الأمر لما حصل لا نعلم وليس لدينا خيارات".

وأضاف موضحا، لقد بدأت القبة بالارتفاع ببطء شديد، دون حصول خلل في الشبكة الكهربائية، حتى أن أحدا من الزوار لم يلاحظه.

إقرأ المزيد

ويذكر أن النيزك سقط في بحيرة تشيباركول في 15 فبراير عام 2013 وقد شاهد سكان مقاطعة تشيليابينسك والمناطق المجاورة، الكرة النارية في السماء والانفجار الذي تبعها. وقد عثر على أجزاء النيزك في ضواحي البحيرة وأخرجت أكبر قطعة بوزن أكثر من 500 كيلوغرام من البحيرة.

المصدر: نوفوستي