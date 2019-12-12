أول طائرة كهربائية تجارية تحلق في السماء

اختبرت شركة Harbour Air Seaplanes الكندية بنجاح أول طائرة كهربائية تجارية في العالم، وقد قاد غريغ ماكدوغال، مدير الشركة، مخترع الطائرة بنفسه الطائرة الكهربائية هذه.

وهذه الطائرة، هي تحديث لطائرة DHC-2 Beaver الخفيفة، وطولها تسعة أمتار، ويبلغ باع جناحها أكثر من 14 مترا، ويتألف طاقمها من طيار واحد، وتسع لستة ركاب فقط.

وتتضمن عملية تحديث الطائرة تبديل محرك الاحتراق الداخلي بمحرك كهربائي بقوة 560 كيلوواط. ويمكن أن يكون هيكل طائرة DHC-2 Beaver بخيارين، بعجلات أو عوامات، والاختبار الحالي كان لطائرة بعوامات، حيث أقلعت من سطح مياه نهر فريزر بنجاح.

ويخطط المخترعون بعد هذا الاختبار لإكمال جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الشهادات والوثائق اللازمة، التي على ضوئها سيتم تحويل جميع طائرات الشركة إلى طائرات كهربائية.

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وتجدر الإشارة إلى أن المحركات الكهربائية لها أفضلية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي، أولا- معامل الكفاءة أعلى، وثانيا – أقل ضوضاء، وثالثا- لا تلوث الجو، ورابعا، تحتوي على أجزاء متحركة أقل، التي عادة تصاب بالعطل، وخامسا- الكهرباء أرخص من الوقود. ولكن تبقى سعة البطاريات الكهربائية وكلفتها، العائق الوحيد الذي يحدد استخدامها في الطائرات حاليا.

المصدر: فيستي. رو