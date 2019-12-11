وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف أثري نادر لتمثال الملك رمسيس الثاني اليوم الأربعاء، أثناء أعمال حفر بدأتها داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بمنطقة ميت رهينة.

وتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري للمنطقة لتفقد ومعاينة الكشف مع فريق من وزارة الداخلية.

RT

RT

وأوضح وزيري أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الغرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا"، رمز القوة والحيوية والروح الكامنة، مؤكدا على أن هذا الكشف يعتبر من أندر الاكتشافات الأثرية، حيث أن التمثال الوحيد "للكا" الذي تم العثور عليه من قبل، مصنوع من الخشب، ويعود للملك أو إيب رع حور، أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة وهو معروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.

RT

ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم، وعرضه 55 سم، وسمكه 45 سم، ويصور الملك رمسيس مرتديا باروكة ويعلو رأسه علامة "الكا".

RT

ونقل التمثال وباقي الكتل المكتشفة إلى المتحف المفتوح بميت رهينة لإخضاعه لأعمال الترميم اللازمة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT