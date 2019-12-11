 
مباشر
عاجل
متحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية

وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)
RT
التمثال المكتشف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvq7

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف أثري نادر لتمثال الملك رمسيس الثاني اليوم الأربعاء، أثناء أعمال حفر بدأتها داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بمنطقة ميت رهينة.

وتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري للمنطقة لتفقد ومعاينة الكشف مع فريق من وزارة الداخلية.

وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)
RT
التمثال المكتشف
وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)
RT
التمثال المكتشف

وأوضح وزيري أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الغرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا"، رمز القوة والحيوية والروح الكامنة، مؤكدا على أن هذا الكشف يعتبر من أندر الاكتشافات الأثرية، حيث أن التمثال الوحيد "للكا" الذي تم العثور عليه من قبل، مصنوع من الخشب، ويعود للملك أو إيب رع حور، أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة وهو معروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.

وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)
RT
التمثال المكتشف

ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم، وعرضه 55 سم، وسمكه 45 سم، ويصور الملك رمسيس مرتديا باروكة ويعلو رأسه علامة "الكا".

وزارة الآثار المصرية تعلن عن اكتشاف تمثال ملكي نادر (صور)
RT
التمثال المكتشف

ونقل التمثال وباقي الكتل المكتشفة إلى المتحف المفتوح بميت رهينة لإخضاعه لأعمال الترميم  اللازمة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليون إنسان.. أردوغان يتحدث عن التوطين شمال شرق سوريا