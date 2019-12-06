روسيا تختبر نظاما جديدا للطائرات المسيرة

أعلن مركز "ديناميكا" الروسي للخدمات الفنية والعلمية عن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات نظام جديد لطائرات مسيرة قام خبراؤه بتطويره.

وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن "المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية لنظام الطائرات المسيرة الذي طوره مركز ديناميكا انتهت بنجاح".

وأشارت إلى أن النظام الجديد يضم درونات على شكل طائرات ومروحيات صغيرة تستخدم في محاكاة الأهداف الجوية لمهام التدريب والقتال.

وذكر بيان صادر عن مركز "ديناميكا" أن النظام الجديد حصل على الموافقة لاختباره في مركز Chkalov التابع لوزارة الدفاع الروسية في الـ 24 من أغسطس الفائت، وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تعاون الخبراء من المركزين لتجربة معداته وطائراته.

وتبعا للخبراء في "ديناميكا" فإن نتائج الاختبارات التي انتهت في الـ 3 من أكتوبر ساعدتهم على التحقق من مواصفات الطائرات المختبرة، وعلى أساسها سيعد الخبراء في المركز خططا لتحسين تلك الطائرات وتطوير أخرى جديدة.

المصدر: وكالات روسية