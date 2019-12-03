 
مباشر
عاجل
ترامب ينتقد وصف ماكرون لحلف الناتو بـ"الميت سريريا" ويؤكد أن فرنسا أكثر من يحتاج للحلف

العثور على متحجرات للديناصورات العملاقة في شمال شرق روسيا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على متحجرات للديناصورات العملاقة في شمال شرق روسيا
معهد "بوريسياك" الروسي للمتحجرات
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mto3

اكتشف علماء المتحجرات أسنانا للديناصورات العملاقة طويلة الرقبة في إقليم ياكوتيا الروسية الذي كان في العصر الطباشيري منطقة قريبة من القطب الشمالي.

ونشر العلماء مقالا بهذا الشأن في مجلة Lethaia العلمية.

وجاء فيه أن علماء المتحجرات الروس والألمان اكتشفوا أسنانا للديناصورات العملاقة (الزوروبود) بالقرب من بلدة تيتي بجنوب شرق جمهورية ياكوتيا الروسية.

إقرأ المزيد
اكتشاف هيكل عظمي كامل لأقدم ديناصور في العالم
اكتشاف هيكل عظمي كامل لأقدم ديناصور في العالم

ووقعت تلك المنطقة مطلع العصر الطباشيري في خط العرض الشمالي 62 درجة. وعلى سبيل المقارنة فإن بطرسبورغ تقع بخط العرض الشمالي 60 درجة. أما حدود منطقة القطب الشمالي فتمر حاليا بخط العرض الشمالي 66.6 درجة.

واعتقد بعض العلماء قبل الاكتشاف المذكور أن تلك الديناصورات لم تكن تستقر في المنطقة الشمالية بل تزورها صيفا، وتغادرها شتاء. لكن العلماء اكتشفوا بين المتحجرات أسنان الصغار، ما يدل على أن الديناصورات كانت تستقر في تلك المنطقة الشمالية وتتكاثر ولم تغادرها أبدا.

يذكر أن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة بلغ في العصر الطباشيري 16 درجة مئوية. وذلك بفضل تيارات المحيطات التي كانت توزع الحرارة بشكل منتظم من خط الاستواء إلى القطبين الشمالي والجنوبي. وللمقارنة فإن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في موسكو المعاصرة لا يفوق 6 درجات مئوية.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا