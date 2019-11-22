وزارة الدفاع الروسية تختبر أحد أخطر المدافع على الإطلاق! (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبارات جديدة لاستخدام مدافع MALAK- 2S7 ، أحد أقوى المدافع الذاتية الحركة في العالم.

وخلال الاختبارات تمرن أفراد فرق المدفعية الروسية على تكتيكات جديدة لاستهداف مواقع العدو بسرعة أثناء التنقل، واعتمدوا على خطط تمكنهم من ضرب تلك المواقع بدقة على مسافات تصل إلى 30 كلم.

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كما استخدمت في التدريبات مدافع MALAK- 2S7 لتشكيل وحدات قتالية صغيرة هدفها تمهيد أرض المعركة أثناء حركة القوات البرية، وتوجيه ضربات مركزة تغطي بقعا واسعة لشل قدرات العدو الافتراضي الهجومية والدفاعية.

ورغم أن هذا النوع من المدافع قد طور في سبعينيات القرن الماضي إلا أنها لا تزال حتى اليوم من أهم وأخطر أسلحة المدفعية في العالم، بسبب قدرتها على التنقل بسرعة في ميادين المعارك معتمدة على عربات مجنزرة، وإمكانياتها في إصابة الأهداف ومواقع العدو على مسافات طويلة تصل إلى 30 كلم.

المصدر: وكالات روسية