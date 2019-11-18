قوات البحرية الفرنسية تتسلم درونات قتالية متطورة

ذكر موقع Flightglobal أن قوات البحرية في الجيش الفرنسي ستتسلم قريبا درونات VSR700 القتالية التي طورتها شركة Airbus Helicopters.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الدرونات التي طورت على أساس مروحيات Guimbal Cabri G2 الصغيرة صممت لتكون درونات استطلاعية وقتالية تخدم في سلاح البحرية الفرنسية.

وباستطاعة هذه الدرونات التي يبلغ طولها 6.3 م وقطر مروحتها 7.2 م أن تحلق لعشر ساعات متواصلة في مختلف الظروف الجوية، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ساعة ونقل حمولات تصل إلى 270 كلغ، وتغطية مناطق تبعد عن مكان إقلاعها مسافة 185 كلم.

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كما زودت هذه الطائرات بكاميرات بصرية وحرارية، وأجهزة بث واستقبال لاسلكية لتعمل كطائرة استطلاع ورصد عسكرية، كما يمكن الاعتماد عليها كطائرات استطلاع مدنية لرصد الحرائق والكوارث الطبيعية وتحديد أماكن المصابين.

وكانت فرنسا قد بدأت باختبار هذا النوع من الطائرات منذ عام 2017، وتخضع بعض نماذجها لاختبارات الطيران حاليا في جنوب البلاد، استعدادا لتجربتها وإطلاقها من متن السفن الحربية في البلاد مطلع العام القادم.

المصدر: topwar