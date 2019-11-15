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الناتو يلجأ للذكاء الاصطناعي بدل راداراته الطائرة

العلوم والتكنولوجيا

الناتو يلجأ للذكاء الاصطناعي بدل راداراته الطائرة
Twitter.com
صورة أرشيفية
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ينوي حلف الناتو استبدال طائرات الإنذار الراداري المبكر AWACS بطائرات جديدة تجمع بين التكنولوجيات الحديثة والأجهزة الأوتوماتيكية والذكاء الاصطناعي.

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طائرة الإنذار الراداري المبكر
طائرة الإنذار الراداري المبكر "آ – 50"

أفاد بذلك الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في كلمة ألقاها في المنتدى الصناعي بواشنطن حيث قال" كان أسطول طائرات "آواكس" عيونا للناتو في السماء من شأنه دعم العمليات الجوية على مدى عقود بدءا من أداء الدوريات في الأجواء الأمريكية بعد حادثة 11 سبتمبر وانتهاء بالعمليات في أفغانستان وعمليات التحالف ضد داعش.

وأوضح ستولتنبرغ أن عملية إعادة التسليح ستنتهي بحلول عام 2035.

يذكر أن أن روسيا تمتلك طائرات الإنذار الراداري المبكر وهي طائرات "آ-50  "و "آ – 100" روسية الصنع.

المصدر:  نوفوستي

 

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