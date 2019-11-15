مايكروسوفت "تخبئ" شيفرة شديدة الأهمية في "مرفق نهاية العالم"

كشفت تقارير أنه بجانب قبو البذور العالمي الشهير في سفالبارد، النرويج، يوجد منجم فحم مهجور يخفي أنواعا من الموارد تحسبا لنهاية العالم يوما ما، وهو شيفرة GitHub مفتوحة المصدر.

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وفي حال وقع حدث نهاية العالم، فإن أيا من الناجين الزاحفين من تحت الرماد، سيكونون قادرين على الوصول إلى البرنامج المسؤول عن التقنية الحديثة، واستخدامه (ربما) على نظام تشغيل غريب "بعد نهاية العالم"، الذي كشف عنه بعض المبرمجين الشهر الماضي.

ومنذ عام 2017، قام مرفق Arctic World Archive بتخزين السجلات الرقمية الأخرى، بما في ذلك أرشيف الفاتيكان والأفلام وأي شيء آخر يعتبر جديرا بالادخار، وفقا لميزة "بلومبرغ" الجديدة.

والآن، بمساهمة شركة GitHub الأمريكية المملوكة لـ"مايكروسوفت"، يستقطب المرفق أيضا نسخة ورقية من جميع البرامج مفتوحة المصدر تقريبا في العالم، والتي يمكن قراءتها باستخدام عدسة مكبرة.

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وغالبا ما يجري رفض خزينة المصادر المفتوحة على أنها مجموعة هامشية من المثالية التقنية، ولكن معظم الهندسة الرقمية التي نتفاعل معها يوميا، تقع تحت غطاء واسع من الشيفرة مفتوحة المصدر المتاحة للجمهور، وفقا لتقارير "بلومبرغ".

لذا، فإن الاحتفاظ ببيانات GitHub، ربما يكون جزئيا حيلة مريبة، ولكنه قد يكون مفيدا في يوم ما حال القضاء على محركات الأقراص الصلبة في العالم.

المصدر: ساينس ألرت