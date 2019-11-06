روسيا...اكتشاف طريقة للحصول على بنى نانوية من الكحول

اكتشف علماء جامعة سيبيريا الفدرالية ومعهد النمذجة الحاسوبية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، طريقة جديدة لإنتاج بنى نانوية كربونية.

وتفيد مجلة International Journal of Heat and Mass Transfer. التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأنه وفقا للعلماء سيكون بالإمكان استخدام هذه التكنولوجيا في مجال الالكترونيات والصناعات الكيميائية والطاقة.

وكما هو معروف تدرس البنى النانوية في جميع أنحاء العالم لمعرفة إمكانية استخدامها في مجالات مختلفة بدءا من العضلات الصناعية ومواد فائقة الصلابة وانتهاء بنظم الحواسب العصبية. هذه البنى تنتتج تقليديا عن طريق التحلل الحراري للكربوهيدرات التي نحصل عليها من النفط أو الغاز الطبيعي، حيث تحت تأثير درجات الحرارة العالية تتحلل المركبات المعقدة، إلى مركبات أبسط مع ترسب الكربون النقي. ولكن لا تتخذ جميع المواد شكل البنية المطلوبة والتحول إلى أنابيب النانو أو الغرافين. فالمواد العرضية الناتجة مثل جزيئات السخام والكربون غير المتبلور تترسب أيضا أثناء تدمير البنى النانوية المكتملة.

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وقد استعرض علماء جامعة سيبيريا الفدرالية تجريبيا، ترسب بنى الكربون النانوية أسرع وعمليا دون وجود نواتج عرضية عند تحلل كحول الإيثانول. ويشير العلماء، إلى أن لهذه الطريقة جدوى اقتصادية وغير ملوثة للبيئة لأنها غير مرتبطة باستخراج الكربوهيدرات الطبيعية.

ووفقا للباحثين، عند استخدام محفزات مختلفة في عملية التحلل الحراري، يمكن الحصول على بنى نانو كربونية غريبة الشكل. وإن المستهلكين الرئيسيين للتكنولوجيا الجديدة اليوم ستكون المؤسسات التي تنتج مواد متناهية الصغر، ولا سيما أغشية السيراميك المستخدمة في الصناعات الغذائية والكيميائية، في الطباعة والطاقة.

المصدر: نوفوستي