روسيا تطور رادارات تكشف "الدرونات الخفية"

بدأ الخبراء الروس بتطوير منظومات رادارية متطورة قادرة على كشف مختلف أنواع الأجسام الطائرة بما فيها الدرونات العصية على الاكتشاف من قبل الرادارات الحالية

وقال المدير العام لمعهد البحوث العلمية للاتصالات اللاسلكية البعيدة المدى في روسيا، كيريل ماكاروف: إن الخبراء في معهده يعملون حاليا على تطوير منظومات رادارية خاصة قادرة على كشف الأهداف الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما فيها الصواريخ والطائرات من دون طيار.

وأوضح أن المنظومات الجديدة ستتمكن من كشف الدرونات المصنوعة من مواد لا ترصدها الرادارات عادة كالبلاستيك والخشب.

وأضاف "نحن لا نعمل على تطوير منظومات استطلاع راديوية تقليدية للكشف عن الأهداف الطائرة، نحن نطور رادارات خاصة قادرة على رصد أي جسم طائر له سطح تشتت فعال، حتى لوكان لا يعكس الإشارات اللاسلكية ومصنوعا من الخشب أو البلاستيك، ما نطوره سيمكننا من رصد الطائرات المسيرة الخفية".

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد استعرضت منذ مدة أول فيديو يظهر تدريبات جيشها على استخدام Palantin-K، أحدث منظومة في البلاد مخصصة للحرب الإلكترونية.

ويبين الفيديو كيف تمكنت هذه المنظومة من اكتشاف طائرة مسيرة صغيرة محملة بالمتفجرات تابعة لقوات العدو الافتراضي، وحددت موقعها بدقة، ورصدت إشاراتها اللاسلكية، وشوشت على عمل تلك الإشارات لتسقط الطائرة وتسيطر عليها.

المصدر: تاس