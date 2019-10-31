اليابان تبني منزلا متنقلا لمستكشفي القمر والقارة القطبية الجنوبية

عرضت اليابان منزلا تجريبيا متنقلا مخصصا للباحثين في القطب الجنوبي ويمكن للباحثين مستقبلا استخدامه على سطح القمر بمثابة محطة قمرية مأهولة.

وقد عرض المعهد الياباني للبحوث القطبية في تاتيكاو بضواحي طوكيو، النموذج التجريبي للبيت المتنقل المقاوم للرياح الشديدة والبرد القارس. ويشترك في هذا المشروع إلى جانب المعهد كل من شركة "ميساوا" ووكالة بحوث الفضاء اليابانية JAXA. على حد قول ممثل المعهد، الذي أضاف أن هذا المنزل عبارة عن حاوية مكعبة الشكل مركبة من وحدات أبعادها 3X6 أمتار. ويمكن تحريكها بواسطة مجنزرة على زلاجات في القطب وعلى سطح القمر. ويتكون المنزل من وحدتين ومساحته 33 مترا مربعا.

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وتطلى جدران المنزل الخشبية بمادة Galvalume لتحمل درجات الحرارة السلبية إلى ناقص 45.3 درجة مئوية ورياح شديدة سرعتها 61.2 متر في الثانية. وتقوم البطاريات الشمسية بتخزين الطاقة والحرارة للحفاظ على الدفء في الداخل.

هذا وسوف يتم اختبار المنزل على الزلاجات في شهر فبراير المقبل في محطة "سوفا" اليابانية في القارة القطبية الجنوبية، حيث سينقل إليها من ميناء طوكيو بواسطة كاسحة الجليد اليابانية "شيراسي ".

المصدر: نوفوستي