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اكتشاف مستوطنة عمرها 7 آلاف سنة شمال إيران

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مستوطنة عمرها 7 آلاف سنة شمال إيران
Sputnik Emma Zilivinskaya
عمليات التنقيب عن الاثار
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أعلنت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، أن علماء الآثار اكتشفوا في محافظة البرز الواقعة شمال إيران مستوطنة قديمة عمرها سبعة آلاف سنة.

وتفيد الوكالة نقلا عن إلهام قاسيديان رئيسة فريق البحث، بأن الفريق العلمي اكتشف خلال عمليات الحفر في كهف رفاتا بشريا يؤكد وجود مستوطنة في هذا المكان. وأضافت، لهذا الاكتشاف قيمة وأهمية علمية عن العصر الحجري المتوسط .

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وأشارت قاسيديان، إلى أن علماء الآثار عثروا في الكهف على أشياء متنوعة أغلبها أدوات عمل حجرية، وهذه المستوطنة هي الأولى من العصر الحجري المتوسط  المكتشفة في المنطقة.

وذكرت المتحدثة، أنها اكتشفت في السابق مستوطنات مماثلة في مناطق غرب إيران وبالذات في محافظتي كرمنشاه ولوريستان.

المصدر: نوفوستي

 

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