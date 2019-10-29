شاهد إطلاق المدرعات الصينية للصواريخ الموجهة عالية الدقة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدريبات إحدى المدرعات الصينية على إطلاق الصواريخ الموجهة.

ويظهر في الفيديو كيف تمكنت مدرعة ZBD-04A الصينية من إطلاق صاروخ GP2 الموجه من سبطانة عيارها 100 ملم، ليتجه الصاروخ نحو الهدف المحدد ويصيبه بدقة.

وأوضح الخبراء أن المنظومة ونظام التوجيه الليزري الخاص بها اللذين أطلقا الصاروخ في الفيديو يعتبران نسخة مرخصة من منظومة 9М117 الروسية، التي تستعمل في تسليح عربات BMP-3.

ويمكن لصواريخ هذه المنظومة إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 5000 م في النهار، والعمل وإصابة الأهداف في الليل على مسافة 3000 م بفضل نظام الرصد والتوجيه الحراري، كما يمكنها اختراق الدروع المحصنة التي تتراوح سماكتها ما بين 550 و600 ملم.

وخصصت الصين هذه المنظومات لعربات ZBD-04 وZBD-04A القتالية، ودبابات 59D المعدلة المتوسطة الحجم.

كما توجد نسخة مطورة من هذه المنظومات مزودة بصواريخ من عيار 105 ملم، مخصصة لعربات PTL02 القتالية المدولبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا