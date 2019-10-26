اكتشاف حمامات رومانية في اليونان

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، أن علماء الآثار اكتشفوا في مدينة تينيا اليونانية القديمة في شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب اليونان، بقايا حمامات رومانية.

وتفيد Greek Reporter بأنه وفقا لتقديرات الخبراء، بنيت هذه الحمامات في المدينة تينيا الواقعة في شمال- شرق شبه جزيرة بيلولونيز، خلال الفترة بين نهاية القرن الثالث وأواسط القرن الأول قبل الميلاد، على مساحة 500 متر مربع.

يشير علماء الآثار، إلى أن هذه الحمامات بحالة جيدة ، حتى أنه في غرف بعضها لا تزال الأرضية الطينية بحالة جيدة وتظهر عليها آثار الأصباغ.

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كما عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر على أوان لحفظ الزيوت العطرية، وقطع من التماثيل تعود إلى الفترة الهلنستية.

المصدر: نوفوستي