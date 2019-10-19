رصد ارتفاع الصهارة بالقرب من نهر يلوستون

اكتشفت مجموعة علماء دولية من الولايات المتحدة وألمانيا العمليات الجيولوجية الجارية تحت كالديرا يلوستون، التي تشير إلى ارتفاع الصهارة تحت النهر.

ويفيد موقع EurekAlert، بأنه وفقا للنموذج الجديد يوجد تحت البركان الكبير عمود الوشاح - تيار ساخن يمتد إلى آلاف الكيلومترات في العمق ويرتفع من حدود نواة ووشاح الأرض. ويبدأ عمود الوشاح من ولاية كاليفورنيا الجنوبية في المكسيك، باتجاه جنوب –غرب المتنزه الوطني. ولقد كان وجود عمود الوشاح معروفا منذ فترة سابقة، بيد أن بعض العلماء كانوا يشككون بوجوده.

تنصهر في طبقات وشاح الأرض السفلى الصخور ببطء وتتحرك باتجاه الجنوب-الغربي بالنسبة للسطح. كما يتكون في الجزء العلوي تيار يتحرك في الاتجاه الشمالي-الشرقي من كاليفورنيا السفلى باتجاه يلوستون.

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يلوستون، هو بركان داخل صفائح، في حين غالبية البراكين الأخرى مواقعها على حدود الصفائح القارية، حيث إما ترتفع مواد الصهارة، أو تتشكل ظاهرة الغوص "إندساس" عندما تغوص قشرة المحيط تحت القشرة القارية.ترتبط البراكين التي داخل الصفائح بـ "نقاط ساخنة"" تظهر بفضل العمليات الجارية في الوشاح مثل نشوء الأعمدة.

ويشير العلماء إلى أن نتائج دراستهم لا تدل على وجود خطر ثوران هذا البركان الكبير

المصدر: لينتا. رو