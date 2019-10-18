العلماء الروس يبتكرون طريقة لتوفير الماء الصالح للشرب

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تومسك الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا منظومة متكاملة فريدة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للمراكز السكنية النائية.

ووفقا لبيانات هيئة الأمم المتحدة يعاني مليارا شخص من سكان الأرض من شح المياه الصالحة للشرب. لذلك من أجل البحث عن حل لهذه المشكلة، وضعت جامعة تومسك في عام 2017 برنامج "الماء العذب" الذي تم بموجبه في عام 2019، تحديث جميع منظومات إمدادات المياه في المقاطعة.

ويقول علماء الجامعة، إن التكنولوجيا الجديدة تسمح بضخ الماء الصالح للشرب عبر شبكة توزيع المياه، وليس عبر محطات التنقية الكبيرة كما كان الوضع سابقا. والطريقة الجديدة توفر تكلفة صيانة وتحديث شبكة إمدادات المياه ومحطات معالجة المياه وتنقيتها.

ويقول أندريه ماتفييف كبير مهندسي مشروع :الماء العذب"، "تكمن جودة هذه المنظومة في أنه بأقل الجهود يمكن التوصل إلى أفضل النتائج، فهي تقلص من استهلاك الطاقة الكهربائية والماء، وتصلح لتنقية الماء الملوث من مصادر مختلفة. كما أن هذه المنظومة مجهزة بنظام سيطرة وتحكم عن بعد".

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ويضيف، لا تستخدم في المنظومة الجديدة الكواشف، وكل محطة تحلية المياه تصمم وفق احتياجات المركز السكاني. وجميع هذه المحطات مرتبطة بمركز سيطرة موحد، ما يسمح باستلام معلومات يومية عن حالة المعدات ومؤشر استهلاك الماء والكهرباء. وتعمل هذه المنظومة في مقاطعة تومسك بما فيها المناطق الشمالية ذات الظروف المناخية القاسية.

ويؤكد علماء الجامعة، أنه يمكن استخدام هذه المنظومة الجديدة في جميع بلدان العالم ذات الظروف المناخية المختلفة. بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

المصدر: نوفوستي