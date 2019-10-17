شاهد تدريبات سلاح المدفعية الروسي على دك مواقع العدو (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر لقطات مميزة من التدريبات الواسعة التي أجرتها مؤخرا قوات سلاح المدفعية في الجيش الروسي.

وقالت القناة إن أكثر من 8 آلاف جندي من سلاح المدفعية التابعين لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي أجروا مؤخرا مناورات وتدريبات بالأسلحة الحية في أكثر من 30 ميدانا.

وخلال التدريبات قامت تلك القوات باختبار قدراتها على دك مواقع العدو الافتراضي، وجرّبت أساليب وتكتيكات جديدة للمعارك، وتمرن الجنود على إتقان أساليب جديدة تساعدهم على تمويه الآليات وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى من أرض المعركة.

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واستخدمت القوات المذكورة عدة أنواع من الأسلحة خلال تلك التدريبات، كالمدافع الميدانية الثابتة والمحمولة على عربات، والدبابات، وراجمات الصواريخ Tornado-G، ومدافع "أكاتسيا".

وكانت روسيا قد أجرت منذ مدة أيضا مناورات "المركز-2019" العسكرية بمشاركة أكثر من 128 ألف جندي من عدة دول، وتدربت قوات الجيش الروسي في تلك المناورات على استخدام راجمات "بوراتينو"، و كاسحات الألغام "أوران-77".