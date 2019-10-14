"كلاشينكوف" الجديدة تتحدى كل الصعاب (فيديو)

نشر عملاق صناعة السلاح "كلاشينكوف" مقطع فيديو يظهر قدرات بندقية AK-201 المعدلة على إطلاق النار بصورة ممتازة رغم تعريضها لظروف توقف بعض الأسلحة عن العمل تماما.

ويظهر في الفيديو كيف قام أحد خبراء الأسلحة بطمر البندقية في حوض مملوء بالرمال وجعل حبات الرمل تتغلغل إلى كافة أجزائها، وأخرج البندقية من الحوض وأطلق النار منها ليكتشف أنها تعمل بصورة ممتازة دون أن تتأثر.

كما قام الخبير أيضا بغمر البندقية في المياه والوحل، وعرضها إلى درجات حرارة منخفضة جدا جمّدت أجزائها، ورغم كل ذلك أظهرت البندقية أداء ممتازا في إطلاق النار.

وللتأكد من قدرة هذا السلاح على تحمل ظروف المعركة الحقيقة، وإطلاق عدد كبير من الطلقات بصورة متتالية، أطلق الخبير منها 12 مخزنا، واستمرت الأخيرة بالعمل بصورة ممتازة رغم ارتفاع حرارة سبطانتها لأكثر من 300°.

ويتوقع الخبراء أن تلقى AK-201 المعدلة رواجا كبيرا وشعبية واسعة في جيوش العديد من دول العالم لقدراتها الممتازة على العمل في جميع الظروف المناخية، والتزود بمختلف أنواع معدات التصويب والتوجيه البصرية والليزرية.

المصدر: إزفيستيا