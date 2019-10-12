الولايات المتحدة تكشف جهاز ملاحة "يوم القيامة"

يعتبر جهاز ملاحة سفينة "يوم القيامة" بأنه منظومة توجيه بالقصور الذاتي فائقة الدقة للصاروخ الباليستي LGM-118A Peacekeeper العابر للقارات.

تفيد صحيفة The Drive، بأنه استنادا إلى كتاب مارتن ميلر المكرس لأسلحة الدمار الشامل، هذا الجهاز الكروي الشكل، الذي جُمع من 19000 قطعة، بدلا من أن يثبت على محمل، يطفو في سائل فلوروكربون داخل الغلاف الخارجي.

ووفقا لـ The Drive فإن هذه الطريقة تضمن الانحراف الدائري المحتمل للصاروخ LGM-118A Peacekeeper الذي سحب من الخدمة عام 2005 بمقدار 40 مترا، بخلاف الصاروخ الجديد LGM-30G Minuteman III الذي يحتمل انحرافه بمقدار 240 مترا.

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وقد لفت انتباه The Drive مقطع شريط الفيديو الذي عرضته وزارة الدفاع الروسية عام 2018 الذي يستعرض نموذجا لمنظومة "بوسيدون" المتعددة الأغراض، أثناء مهاجمة حاملات طائرات بقيادة سفينة مبنية وفق نظام "ستوبار" Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR) المستخدم حاليا في السفن الحربية الصينية والهندية والروسية.

المصدر: لينتا. رو