أول فيديو لأحدث منظومة حرب إلكترونية روسية (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية أول مقطع فيديو يظهر تدريبات الجيش الروسي على استخدام Palantin-K، أحدث منظومة في البلاد مخصصة للحرب الإلكترونية.

ويظهر الفيديو جانبا من تدريبات بعض الجنود التابعين لقوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي، وكيف تمكنوا من تجهيز آليات منظومة Palantin-K الروسية المخصصة للحرب الإلكترونية، ووضعها في حالة التأهب والعمل في فترة قياسية صغيرة.

كما بين الفيديو كيف تمكنت المنظومات من اكتشاف طائرة مسيرة صغيرة محملة بالمتفجرات تابعة لقوات العدو الافتراضي، وحددت موقعها بدقة، ورصدت إشاراتها اللاسلكية، وشوشت على عمل تلك الإشارات لتسقط الطائرة وتسيطر عليها.

وانضمت منظومات Palantin-K الجديدة إلى الخدمة في صفوف قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي في يوليو العام الجاري، ويمكن لهذ المنظومات رصد الإشارات اللاسلكية الصادرة عن درونات العدو ومواقعه وآلياته، والتشويش على تلك الإشارات أو التجسس عليها.

المصدر: زفيزدا