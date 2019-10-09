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روسيا تطور سفينة خاصة لرفع الأجسام الغارقة في البحار

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور سفينة خاصة لرفع الأجسام الغارقة في البحار
Sputnik Anton Denisov
صورة أرشيفية لإحدى السفن الغارقة
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بدأ مركز "كريلوف" الحكومي العلمي في روسيا بتطوير مشروع سفينة قادرة على انتشال الأجسام الغارقة من أعماق البحار.

وتبعا لموقع FlotProm فإن المشروع رقم 23570 الذي بدأه الخبراء في المركز يهدف إلى تطوير سفينة خاصة قادرة على انتشال مختلف الأجسام الغارقة من قاع المحيطات والبحار، بما فيها السفن والغواصات الغارقة، والأجسام التي قد تشكل تهديدا للحياة البحرية.

كما يشير الخبراء في مركز"كريلوف" الروسي إلى أن سفينتهم المنتظرة ستكون متعددة الاستخدامات، ويمكن الاعتماد عليها أيضا في عمليات نقل الآليات الثقيلة تحت الماء، وإصلاح الأنابيب المستخدمة لنقل الغاز والنفط في قاع البحار.

روسيا تطور سفينة خاصة لرفع الأجسام الغارقة في البحار
flotprom.ru/Dmitry javornikov
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وستحصل السفينة المذكورة على معدات متطورة تساعدها في عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين والعالقين في السفن والغواصات الغارقة.

ومن المفترض أن يبدأ بناء هذه السفينة العام القادم، لتحصل على هيكل بطول 137 مترا وعرض 36 م، وتزود بـ 56 رافعة باستطاعة كل منها رفع 14 طنا من أعماق تصل إلى 500 م.

المصدر:  FlotProm

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