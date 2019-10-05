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الجيش الروسي يتسلح بجيل جديد من الدرونات

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلح بجيل جديد من الدرونات
youtube/ DefenseNewsX
صورة أرشيفية
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أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن جيش البلاد سيتسلم دفعة من الطائرات المسيرة الحديثة العام القادم.

وأشارت المصادر إلى أن الدرونات المطورة من طراز Orlan-30 والتي سيحصل عليها الجيش الروسي العام القادم كانت قد اختبرت بنجاح في إطار العمليات العسكرية التي خاضتها القوات الروسية في سوريا لمحاربة الإرهاب، كما اجتازت هذه الطائرات جميع الاختبارات المطلوبة في إطار تدريبات "المركز-2019" العسكرية التي أجرتها روسيا مؤخرا بمشاركة عدة دول.

وتعتبر درونات Orlan-30 جيلا مطورا ومعدلا عن درونات Orlan-10 الصغيرة المستخدمة من قبل الجيش الروسي حاليا، وحصلت هذه الطائرات على هيكل متين بوزن 30 كلغ يخولها العمل في كافة الظروف المناخية.

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وزودت هذه الطائرات بأجهزة اتصال رقمية حديثة، وكاميرات حرارية وأخرى تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، وقدرة على التحليق لخمس ساعات متواصلة، لمسافات تصل إلى 300 كلم، بسرعة 150 كلم/ساعة.

المصدر: زفيزدا

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