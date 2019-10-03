روسيا...العثور على جمجمة وحيد القرن في القطب الشمالي

أعلن المكتب الإعلامي للمتنزه الوطني "روسيا القطبية" أن العاملين في المتنزه عثروا في أرخبيل فرانس-يوسف على جمجمة كركدن البحر "وحيد القرن البحري" بقرن.

ويشير المكتب الاعلامي إلى أن وزن الجمجمة أكثر من 15 كلغم وطولها يصل إلى طول إنسان. وأنها بحالة ممتازة.

وقال إيفان ميزين، نائب مدير المحمية الطبيعية للشؤون العلمية، إن العثور على بقايا كركدن البحر وغيره من أنواع الحيتان أمر نادر جدا، لأن هذه الحيوانات تموت عادة في البحر. كما قد ترمي الأمواج جثثها على مناطق اليابسة التي لم تطأها قدم إنسان.

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تم إنشاء هذا المتنزه قبل عشر سنوات. وهذا الاكتشاف هو الثاني خلال هذه الفترة، حيث اكتشف عام 2013 قرن كركدن بحري في جزيرة سكوت-كيلتي الذي هو ضمن أرخبيل فرانس-يوسف. ولكن ذلك القرن كان بحالة سيئة.

يدرس علماء البيولوجيا والوراثة القرن الذي عثر عليه مؤخرا، وبعد الانتهاء من عملهم سيرسل إلى متحف المتنزه في مدينة أرخانغلسك.

المصدر: لينتا. رو