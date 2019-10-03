العثور على أضرحة تعود إلى عهد الحشد الذهبي

أعلن كومار أكساكالوف رئيس منطقة شمال كازاخستان، أن علماء الآثار عثروا في منطقة أوليانخوفسكي بشمال كازاخستان على سبعة أضرحة تعود لعهد الحشد الذهبي.

وكتب أكساكالوف في موقعه بشبكة "إنستغرام"، "جاءت الأنباء التاريخية من عالم الآثار، حيث عثر علماء الآثار في منطقة أوليانخوفسكي على أنقاض سبعة أضرحة تعود للقرن الرابع عشر. ووفقا لمعلومات العلماء، هذه الأضرحة تعود لعهد الحشد الذهبي وهي لأفراد من أسرة يوتشي خان. كما عثر علماء الآثار في هذه الأضرحة على مجوهرات ذهبية وبقايا ورش عمل وأفران وأوان خزفية، وآثار قنوات ماء صغيرة. لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة معنوية وثقافية لأنه حدث عشية الاحتفال بالذكرى الـ 750 للحشد الذهبي".

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وأشار أكساكالوف، إلى أن "هذا الاكتشاف يؤكد فرضية الأكاديمي ألك مارجولان القديمة، التي تؤكد وجود آثار مدينة قديمة في شمال كازخستان تعود لحضارة كانت قائمة في العصور الوسطى.

المصدر: نوفوستي