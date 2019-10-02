الصين تكشفت عن صاروخ فرط صوتي خلال استعراض عسكري

أقيم في الفاتح من أكتوبر في بكين عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية، كشفت خلاله الصين عن جملة من الأسلحة بينها صواروخ فرط صوتية.

وركز المحلل العسكري يوري ليامين في تعليق حول أسلحة الصين المعروضة، على صاروخ "دونغ فنغ–17" البالستي متوسط المدى المزود برأس فرط صوتي يبلغ مداه 2500 كيلومتر، فيما تزويده بالرأس فرط الصوتية يجعل منظومات الدفاع الجوي عاجزة عن اكتشافه.

The lo exhaust of GJ-11, followed by loitering munitions. pic.twitter.com/22hNyvsEA3 — dafeng cao (@dafengcao) October 1, 2019

وبين الأسلحة الأخرى صاروخ "دونغ فنغ–100" الاستراتيجي فوق الصوتي القادر، حسب وسائل الإعلام الصينية، على تدمير الأهداف على مسافة بعيدة، وصاروخ "دونغ فنغ – 41" الاستراتيجي العامل بالوقود الصلب، ودرون GJ-11 الضارب النفاث المعروف بتسميته السابقة Sharp Sword الذي قام برحلة جوية أولى عام 2013 ثم طرأت عليه بعض التعديلات، ودرون الاستطلاع WZ-8 الذي تم كشفه في العرض العسكري لأول مرة.

WZ-8 from rear view, HSU001 UUV, YJ-18, YJ-18A AShM pic.twitter.com/5Qo7Num8cA — dafeng cao (@dafengcao) October 1, 2019

المصدر: روسيسكايا غازيتا