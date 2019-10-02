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الصين تكشفت عن صاروخ فرط صوتي خلال استعراض عسكري

العلوم والتكنولوجيا

الصين تكشفت عن صاروخ فرط صوتي خلال استعراض عسكري
youtube/ Guardian News
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أقيم في الفاتح من أكتوبر في بكين عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية، كشفت خلاله الصين عن جملة من الأسلحة بينها صواروخ فرط صوتية.

وركز المحلل العسكري يوري ليامين في تعليق حول أسلحة الصين المعروضة، على صاروخ "دونغ فنغ–17" البالستي متوسط المدى المزود برأس فرط صوتي يبلغ مداه 2500 كيلومتر، فيما تزويده بالرأس فرط الصوتية يجعل منظومات الدفاع الجوي عاجزة عن اكتشافه.

وبين الأسلحة الأخرى صاروخ "دونغ فنغ–100" الاستراتيجي فوق الصوتي القادر، حسب وسائل الإعلام الصينية، على تدمير الأهداف على مسافة بعيدة، وصاروخ "دونغ فنغ – 41" الاستراتيجي العامل بالوقود الصلب، ودرون GJ-11 الضارب النفاث المعروف بتسميته السابقة Sharp Sword الذي قام برحلة جوية أولى عام 2013 ثم طرأت عليه بعض التعديلات، ودرون الاستطلاع WZ-8 الذي تم كشفه في العرض العسكري لأول مرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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