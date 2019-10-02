اكتشاف أعضاء مخلوقات قديمة في جسم الإنسان

اكتشف علماء جامعة هوارد الأمريكية، أن العضلات الموجودة في أطراف غالبية الحيوانات، غير موجودة عند الإنسان البالغ، لأنها تختفي مع تطور الجنين البشري.

ويفيد موقع Phys.org، بأن هذه العضلات اختفت عند أسلاف البشر الذين عاشوا قبل مئات ملايين السنين.

واكتشف العلماء أنه في الأسبوع السابع للحمل تظهر على أطراف الجنين 30 عضلة، ثلثها يختفي أو تندمج مع بعضها بعد الأسبوع الثالث عشر للحمل.

بعض هذه العضلات الأثرية تظهر فقط خلال تطور الجنين داخل الرحم، ولم تكن معروفة حتى الآن إضافة لهذا لوحظ ظهور العضلات الموروثة عند الأجنة بعد 11.5 أسبوع على الحمل، وهذا يعتبر متأخرا للبنى الأثرية.

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إن وجود عضلات مؤقتة مثل dorsometacarpales، يعكس مسار تطور أسلاف الإنسان منذ زمن التحول من ملتحمات الأقواس إلى الثدييات قبل 250 مليون سنة.

ولكن في حالات نادرة يلاحظ وجودها عند أشخاص بالغين، إذ يعود سبب هذه الطفرة إلى التشوه الخلقي الناتج عن تأخر أو توقف بعض العمليات خلال تطور الجنين، عندما لا يحدث موت الخلايا المبرمج.

المصدر: لينتا. رو