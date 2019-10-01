مصر.. عرض التابوت الذهبي للكاهن المصري "نجم عنخ" لأول مرة (صور)

عرضت وزارة الآثار المصرية لأول مرة التابوت الذهبي للكاهن المصري "نجم عنخ"، بعد استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية.

RT

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وظهر التابوت في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بعد أن كان معروضا في نيويورك بمتحف المتروبوليتان عقب سرقته.

وأكدت وزارة الآثار المصرية أن تابوت الكاهن نجم عنخ يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.

RT

وأوضحت أن هذا التابوت أشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار بتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع للعام 1971.

المصدر: RT