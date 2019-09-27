لأول مرة الصين تستعرض إطلاق الصاروخ DF-17 النووي (فيديو)

استعرضت الصين لأول مرة عملية إطلاق الصاروخ الباليستي DF-17 النووي، الذي يبلغ مداه وفق تقديرات الخبراء 1800-2500 كيلومتر.

وكانت صحيفة "زفيزدا" الروسية قد أفادت في بداية شهر سبتمبر الجاري، بأن الصاروخ الصيني DF-21D متوسط مدى، قادر خلال دقائق معدودة على تدمير الفرقاطات الأمريكية والسفن الساحلية والطرادات وحاملات الطائرات وإزالتها من سطح المحيطات.

أما Global Times فقد أعلنت في شهر يناير 2019 نقلا عن قناة CCTV (China Global Television Network)، أن الصاروخ الصيني DF-41 (الأكثر سرية والأكثر كفاءة) الباليستي العابر للقارات، قد يعرض في الأول من أكتوبر 2019 في الاستعراض العسكري الذي سيقام في بكين بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

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المصدر: لينتا. رو