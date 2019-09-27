العلماء يتوقعون حدوث عاصفة مغناطيسية يوم السبت

يتوقع خبراء مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، بمعهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حدوث عاصفة مغناطيسية خفيفة يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

ووفقا لما نشره الخبراء في موقع المختبر قد تبدأ العاصفة المغناطيسية عند الساعة الثالثة فجرا وتستمر حتى الثانية عشرة (بتوقيت موسكو). ويقدر علماء الفيزياء احتمال حدوث هذه العاصفة بـ 40%.

فإذا بلغ تحفيز الغلاف المغناطيسي للأرض يوم السبت المستوى الذي يطلق عليه عاصفة، فيمكن وفقا للتصنيف الدولي أن يكون مستواها G1 (عاصفة خفيفة).

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يتكون التصنيف الدولي من خمسة مستويات، المستوى الخفيف يمكن أن يسبب خللا في عمل الشبكات الكهربائية، ويؤثر في طرق هجرة الطيور والحيوانات. أما المستويات الأعلى فيمكن أن تسبب عطلا في نظم الاتصالات بالموجات القصيرة واضطرابا في أنظمة الملاحة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. إضافة إلى ذلك، يسبب ازدياد نشاط الشمس حدوث العواصف المغناطيسية، التي تظهر الشفق القطبي في خطوط العرض الجنوبية أكثر لمعانا من المعتاد.

المصدر: نوفوستي