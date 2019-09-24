شاهد القدرات التدميرة للراجمات الروسية (فيديو)

استعرضت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا شريط فيديو يظهر جانبا من قدرات بعض الراجمات والآليات العسكرية الروسية التي شاركت في مناورات "المركز -2019" الحربية.

ويظهر في أحد الفيديوهات القدرة التدميرية الهائلة لصواريخ راجمات "توس" الروسية الملقبة بـ "بوراتينو"، والتي صممت لدك مواقع العدو في المناطق الجبلية والمناطق ذات التضاريس الصعبة.

وتعتبر راجمات "بوراتينو" الحالية واحدة من أفضل راجمات الصواريخ في العالم، وتزود بـ 24_30 صاروخا متفجرا وحارقا ومخترقا للتحصينات من عيار 220 ملم، يصل مدى كل منها إلى 6000 متر.

وتحمل هذه الراجمات على عربات مجنزرة T-72 تمنحها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 65 كلم/ساعة.

كما يظهر شريط فيديو آخر القدرات المذهلة لكاسحات الألغام الروسية "أوران-77"، والتي تعتمد على حبال متفجرة تقذفها لتفجر الألغام وتشق طريقا آمنا للدبابات وناقلات الجنود والآليات في أرض العدو أثناء المعركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناورات " المركز-2019" التي جرت هذا العام تمت بمشاركة أكثر من 128 ألف عسكري من عدة دول هي روسيا والصين وباكستان وقرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وشاركت فيها أيضا أكثر من 600 طائرة حربية، و15 سفينة و20 ألف آلية عسكرية.

المصدر: وكالات روسية