شاهد قدرات "بوك" الروسية في تدمير الطائرات المسيرة

تداولت مواقع وصفحات الإنترنت مؤخرا شريط فيديو يظهر جانبا من قدرات منظومة "بوك إم-2 أ" الصاروخية الروسية في التعامل مع الأهداف الجوية الصغيرة.

ويظهر في الفيديو كيف تمكنت صواريخ هذه المنظومة أثناء التدريبات من التعامل بنجاح مع جسم طائر يحاكي ببصمته الرادارية طائرة مسيرة صغيرة أو صاروخا مجنحا أو موجها.

Algerian Buk-M2E hunting Enics E-95 Target drone

in exercice 🙃 pic.twitter.com/J3ZLhpIfxi — KAD-GHANI (@kad_ghani) 14 сентября 2019 г.

ويشير الخبراء إلى أن الجسم الطائر الذي استخدمه الخبراء الروس أثناء الاختبارات المعروضة بالفيديو يبلغ وزنه نحو 75 كلغ وطوله قرابة 2.9 م، وزود بمحركات تمكنه من الطيران بسرعة تزيد عن 250 كلم على ارتفاعات تصل إلى 3000 م.

وتعتبر منظومات "بوك إم-2" الروسية بمختلف طرازاتها من أفضل منظومات الدفاع الجوي المتوسطة المدى في العالم، كونها مزودة بعربات مجنزرة تمكنها من اجتياز الطرقات الوعرة بسرعة تصل إلى 80 كلم/ساعة، وبإمكانها التعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات المسيرة والحربية والمروحيات، وحتى الصواريخ الموجهة والمجنحة.

المصدر: وكالات روسية