 
مباشر
عاجل
ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

شاهد قدرات "بوك" الروسية في تدمير الطائرات المسيرة

العلوم والتكنولوجيا

شاهد قدرات
Sputnik vadim braidov
منظومة "بوك" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfal

تداولت مواقع وصفحات الإنترنت مؤخرا شريط فيديو يظهر جانبا من قدرات منظومة "بوك إم-2 أ" الصاروخية الروسية في التعامل مع الأهداف الجوية الصغيرة.

ويظهر في الفيديو كيف تمكنت صواريخ هذه المنظومة أثناء التدريبات من التعامل بنجاح مع جسم طائر يحاكي ببصمته الرادارية طائرة مسيرة صغيرة أو صاروخا مجنحا أو موجها.

ويشير الخبراء إلى أن الجسم الطائر الذي استخدمه الخبراء الروس أثناء الاختبارات المعروضة بالفيديو يبلغ وزنه نحو 75 كلغ وطوله قرابة 2.9 م، وزود بمحركات تمكنه من الطيران بسرعة تزيد عن 250 كلم على ارتفاعات تصل إلى 3000 م.

وتعتبر منظومات "بوك إم-2" الروسية بمختلف طرازاتها من أفضل منظومات الدفاع الجوي المتوسطة المدى في العالم، كونها مزودة بعربات مجنزرة تمكنها من اجتياز الطرقات الوعرة بسرعة تصل إلى 80 كلم/ساعة، وبإمكانها التعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات المسيرة والحربية والمروحيات، وحتى الصواريخ الموجهة والمجنحة.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هدد بتفجير جسر.. لقطات مثيرة للقبض على أوكراني مسلح