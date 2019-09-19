شاهد تدريبات قوات الاقتحام العسكرية الروسية

نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت جانبا من التدريبات التي يؤديها العسكريون الروس التابعون لقوات المنطقة الغربية في البلاد.

ويظهر في الفيديو كيف يتدرب القناصون على أساليب التمويه والتخفي في الطبيعة ويتمرنون على تحديد مواضع العدو وأفراده واستهدافها بدقة.

كما يظهر المقطع أيضا كيف تتمرن قوات الاقتحام في فرق المشاة على تحديد مواقعها وطرق حركتها في أرض المعركة دون الاعتماد على البوصلة وأجهزة تحديد المواقع الإلكترونية، وكيف يتعامل الجنود مع الجرحى والمصابين في أرض المعركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق العسكرية التابعة لقوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي كانت قد خضعت مؤخرا لتدريبات واسعة شارك فيها أكثر من 500 عسكري وعدد من الآليات والمدرعات، منها ناقلات الجنود BTR-82A ، تدرّب الجنود خلالها على التعامل مع أكثر من 50 نوعا من الأسلحة.

المصدر: وكالات روسية