العلاقة بين القنبلة الذرية والهاتف الذكي

أشار ميخائيل كوفالتشوك، رئيس المركز الوطني للبحوث "معهد كورتشاتوف"، إلى أن إنتاج القنبلة الذرية، أدى إلى ظهور تكنولوجيات تطورت مع الزمن، وأصبحت تحدد وجه الحضارة المعاصرة.

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وتحدث كوفالتشوك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري في اجتماع الطاولة المستديرة المكرس لتاريخ التعاون بين الاستخبارات والعلوم في المشروع الذري السوفيتي، مشيرا إلى أنه ضمن إطار برنامج السلاح الذري، ظهرت تقنيات كثيرة لم تكن موجودة في مجالات كثيرة مختلفة من الطب إلى علم المواد.

وقال "سأقدم مثالا بسيطا. نحن جميعا نستخدم أجهزة الكترونية ولكننا لا نفكر في مصدرها. تكمن الحقيقة في أن الرياضيات الحاسوبية ظهرت فقط كوسيلة لتنفيذ المشروع الذري. حينها ظهرت طرق الرياضيات الحاسوبية ودوائر التكامل أي بكلمة واحدة الكمبيوترات".

وأضاف موضحا، هذه الطرق الحديثة للرياضيات كانت ضرورية لحساب عمليات فيزيائية معقدة، تجري خلال انفجار القنبلة الذرية، ولتنفيذ الحسابات بسرعة ظهرت الحاجة إلى تقنية جديدة للحسابات مبنية على أساس الدوائر التكاملية التي حلت محلها مؤخرا أجهزة كمبيوتر عملاقة. وقال مختتما حديثه "نحن حققنا بنجاح المشروع الذري وخلقنا حضارة جديدة".

المصدر: نوفوستي