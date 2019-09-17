مقاتلة "سو-35" إلى اسطنبول للمشاركة في مهرجان الطيران العالمي

تشارك شركة الطائرات الموحدة الروسية في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيات TEKNOFEST الذي يقام في الفترة ما بين 17 و22 سبتمبر في اسطنبول.

وتمثل روسيا في المهرجان مقاتلة "سو- 35" متعددة المهام والطائرة البرمائية " بي – 200" وطائرتا الركاب الروسيتان الحديثتان "سوبرجيت 100" قصيرة المدى و"إم إس – 21" متوسطة المدى.

وسيكون المهرجان أول معرض أجنبي تشارك فيه طائرة الركاب الروسية "إم إس – 21".

كما تشارك كل الطائرات الروسية القادمة جوا من روسيا في العرض الجوي الذي يضمه برنامج المهرجان.كما ستتاح فرصة لضيوف المهرجان للاطلاع على مواصفات الطائرات على الأرض.

يذكر أن مهرجان TEKNOFEST حيث تعرض مستجدات الطيران العالمي يقام كل عام . وحضره العام الماضي نحو 550 ألف زائر.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي أردوغان أعلن خلال زيارته لمعرض "ماكس - 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي أقيم أواخر أغسطس الماضي في ضواحي موسكو أن بلاده تدرس إمكانية شراء مقاتلتي "سو-35" و"سو-57" في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا