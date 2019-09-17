"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

يخطط خبراء مؤسسة "روس آتوم" لابتكار جهاز طبي جديد يعمل بالليزر لاستخدامه في علاج أمراض الجهاز البولي وتفتيت حصى الكلى.

ووفقا لموقع المشتريات العامة الروسي، يجب على المركز النووي الفدرالي الروسي ومعهد عموم روسيا للبحوث العلمية في الفيزياء التجريبية، بناء على طلب شركة "العلوم والابتكار" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" اختراع جهاز ليزر ليثوتربتور lithotripter من الجيل الجديد.

وطريقة استخدام هذا الجهاز في تفتيت حصى الكلى الحالب والمثانة لا تتطلب التدخل المباشر في الجسم، بل يتم تفتيت الحصى عن بعد، في جميع أقسام أمراض الكلى والمسالك البولية في المستشفيات.

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وبحسب المواد المنشورة في موقع المشتريات العامة، يجب على المركز النووي الفدرالي الروسي في ساروف أن يقدم عام 2022 نموذجا تجريبيا لهذا الجهاز واختباره لتحديد مدى فعاليته وكفاءته في تفتيت الحصى في الكلى والمسالك البولية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روس آتوم" تساهم بنشاط في ابتكار أجهزة نووية وغير نووية لاستخدامها في مجال الطب، بما فيها أجهزة ليزر لتشخيص الإصابة بالسرطان، وإجراء العمليات الجراحية.

المصدر: نوفوستي