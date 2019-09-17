مجلة أمريكية تتذكر السلاح السوفيتي "قاهر العالم"

أعادت مجلة "المصلحة الوطنية" الأمريكية إلى الأذهان المنظومة السوفيتية "شكفال" VA-111 " (الزوبعة)، المزودة بصاروخ مائي سريع (طوربيد صاروخي) М-5 مشيرة إلى أنها "على وشك غزو العالم".

تفيد المجلة الأمريكية "تصوروا اختراع سلاح بصورة مفاجئة، سرعته أعلى بست مرات سرعة سابقيه. الصدمة من هذه المنظومة ستقلب رأسا على عقب مجال العمليات العسكرية، لأن العدو المفترض سيبذل قصارى جهده في البحث عن مضاد لهذا السلاح الجديد، الذي لا يستطيع مواجهته".

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وتشير المجلة إلى أن ابتكار هذا السلاح بدأ في ستينيات القرن الماضي، ولم يكشف عنه إلا في منتصف التسعينيات، وإن أهم ميزة له هو سرعته القصوى تحت الماء، التي تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ما يسمح باستخدام محرك نفاث يعمل بالوقود الصلب، يخلق ظاهرة التكهف حول الصاروخ (فقاعات من البخار).

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وتضيف المجلة، أن العيب الوحيد في هذا السلاح، هو الضجيج العالي، ما يسمح للعدو المفترض باكتشافه بسرعة، وكذلك ضعف قدرته على المناورة وعدم إمكانية استخدام منظومات الملاحة التقليدية.

وهذا السلاح موجود بحوزة إيران وألمانيا.

وكان الأكاديمي شامل علييف قد أعلن في نوفمبر 2017 أن منظومة "الزوبعة" المزودة بأسرع طوربيد صاروخي في العالم VA-111 سيبقى دون تحكم، مع زيادة سرعته القصوى.

المصدر: لينتا. رو