الولايات المتحدة تستعرض غواصة غير مأهولة للتجسس (فيديو)

عرضت شركة General Dynamics الأمريكية الغواصة الصغيرة Bluefin-12 غير المأهولة التي تكمن مهمتها في إرسال المعلومات المهمة، والقيام بما يمكن في ظروف التغير السريع للأوضاع.

ويتميز النموذج الأساسي للغواصة Bluefin-12 بهيكلية تسمح بتزويدها بأجهزة استشعار مختلفة، مثل رادارات مائية ونظم الملاحة ونظم معالجة البيانات وأجهزة تسجيل صوتية وفيديو. كما فيها حجرة حجمها 4000 سنتمتر مكعب.

ويبلغ قطر هذه الغواصة 32 سم وطولها 483 سم، ووزنها 250 كلغم، فيها أربع بطاريات سريعة الشحن، تسمح لها بالعمل ذاتيا مدة 36 ساعة (عند الحركة بسرعة عقدتين) أقصى عمق للغوص-200 متر وأقصى سرعة 6 عقدات.

وجرى أول استعراض لهذه الغواصة في 12 سبتمبر الجاري في المعرض الدولي للدفاع وأمن المعدات لعام 2019 المقام في لندن-(DSEI) 2019. وقد أعلنت Defense News في اليوم التالي أن هذه الغواصة التي تسمح بنقل المعلومات مباشرة من كاميرات الطائرات الصغيرة المسيرة من نوع PD-100 Black Hornet، إلى منظومات الأسلحة، جاهزة لطرحها في أسواق الأسلحة.

المصدر: لينتا. رو