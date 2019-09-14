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قرية فلبينية تتخلص من النفايات البلاستيكية بالأرز!

العلوم والتكنولوجيا

قرية فلبينية تتخلص من النفايات البلاستيكية بالأرز!
Gettyimages.ru iStockphoto
صورة تعبيرية
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يعالج برنامج مجتمعي جديد بسيط في الفلبين قضيتين من أخطر القضايا في القرية هما الجوع والكمية الكبيرة من النفايات البلاستيكية في الشوارع، بالاستعانة بالأرز.

وتحاول قرية فلبينية التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم، حيث يمكن لسكان قرية "بايانان" الواقعة خارج العاصمة مانيلا، الحصول على كيلوغراما من الأرز، وهو السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين، مقابل كل كيلوغرامين من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة فيما بعد، للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها.

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على الرغم من أن كيلوغراما واحدا من الأرز لا يكلف سوى نحو 0.70 دولارا، إلا أن التكاليف قد تشكل عبئا ماليا على العديد من القرويين الذين يعيشون في "بايانان" تحت خط الفقر. ولهذا السبب أطلق المسؤولون في القرية برنامجا يوفر كيلوغراما واحدا من الأرز مقابل 2 كيلوغراما من النفايات البلاستيكية.

وتشير التقارير إلى أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعد واحدة من أكبر الدول المساهمة في العالم في التلوث البحري. ووفقا لدراسة أجريت عام 2015 من Ocean Conservancy، فإن البلاد تنتج أكثر من 2.7 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، 20% منها تتسرب إلى المحيطات.

وحاول المسؤولون في القرية معالجة هذه المشكلة عن طريق تحفيز القرويين على إبقاء شوارعهم نظيفة مقابل أحد أكثر الأطعمة استهلاكا في البلاد.

وقال أندور سان بيدرو رئيس القرية إن "بايانان" جمعت أكثر من 213 كيلوغراما من الأكياس والزجاجات والحقائب البلاستيكية في أغسطس، مضيفا أن مبادلة الطعام بالقمامة يعلم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

ويأمل المنظمون الآن، أن يلهم نجاح برنامجهم قرى أخرى لتبني مبادرات مماثلة في مجتمعاتهم.

المصدر: رويترز + good news network

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