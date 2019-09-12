العلماء يحصلون على أجنة وحيد القرن الأبيض

أعلن مختبر Avantea على موقعه، أن علماء وخبراء الفريق الدولي المختصين بحماية البيئة تمكنوا من الحصول على جنينين لوحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض.

ويذكر أنه في مارس 2018 توفي آخر ذكر من ذكور وحيد القرن الأبيض واسمه "سودان" في كينيا بعمر 45 سنة. وكانت حديقة الحيوانات الكينية

Ol Pejeta قد أعلنت أنه بعد وفاة "سودان" لم يبق على الأرض سوى أنثيين من وحيد القرن الأبيض، وهما ابنته "ناجين" وحفيدته "فاتو".

وجاء في بيان الموقع، "تمكن العلماء من استخدام بويضات مأخوذة من ابنته وحفيدته، والحيوانات المنوية المجمدة العائدة للذكور المتوفية، الحصول على جنينين لوحيد القرن الشمالي".

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية جرت في مختبر Avantea الإيطالي تحت إشراف البروفيسور سيزار جالي وفريقه العلمي، الذي أطلق على الجنينين اسم "سوني" و"ساوت".

ويعتبر وحيد القرن الأبيض الأضخم في عائلة وحيد القرن، وهو من حيث الضخامة في المرتبة الثانية بعد الفيل. ويقسم وحيد القرن الأبيض إلى نوعين –جنوبي وشمالي. وحيد القرن الأبيض الجنوبي يعيش في جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وموزمبيق.

النوعان مهددان بالانقراض بسبب كثرة وانتشار عمليات الصيد غير الشرعي في مناطق وجوده.

المصدر: نوفوستي