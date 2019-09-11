الولايات المتحدة تختبر مزلقة صواريخ فارطة السرعة (فيديو)

نشر مركز اختبارات القوات الجوية الأمريكية في موقع "يوتيوب" شريط فيديو عن مزلقة صواريخ بسكة حديد في قاعدة هولمان الجوية، تم بواسطتها بلوغ سرعة 8.6 ماخ (10620 كيلومترا في الساعة).

ولم تكشف بعد تفاصيل الاختبار، ولكن استنادا إلى موقع The Drive يمكن في هذه القاعدة "اختبار أي مكون ضروري لتعجيل حركة الجسم بسرعة تفوق سرعة الصوت".

وكانت شركات لوكهيد مارتن و بوينغ ورايثيون قد حصلت على عقود من وكالة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الأمريكية لابتكار تقنيات لاعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وكانت Aviation Week قد ذكرت في شهر يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة تعمل على مشروعين مماثلين سريين، إضافة إلى المشاريع السبعة المعلنة الخاصة باعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

المصدر: لينتا. رو