شركة "روس آتوم" الروسية تنتج قطارات تعمل بالهيدروجين

تعتزم شركة "روس آتوم" الروسية وشركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسيتان إنتاج القطارات العاملة بالهيدروجين في روسيا.

وقد وقعت اتفاقية بهذا الشأن بين الشركتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية. وانضمت إلى الاتفاقية كذلك سلطات مقاطعة ساخالين (جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا).

أما إدارة شركة سكك الحديد الروسية فوصفت تلك الاتفاقية بأنها خطوة هامة على طريق زيادة الأمن البيئي وفاعلية سكك الحديد الروسية.

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وأشارت إدارة السكك الحديدية في بيانها إلى أن الانتقال إلى استخدام التكنولوجيات النظيفة بيئيا في سكك الحديد والقطارات الروسية يتطلب حسابا تقنيا دقيقا وإجراء تجارب تؤكد أمان استخدام الهيدروجين في وقود القطارات.

وجاء في البيان أن جزيرة ساخالين الروسية ستصبح ميدانا تجريبيا لاختبار القطارات التي تستخدم الوقود العامل بعناصر الهيدروجين. وسينشأ فيها مركز لإعداد الكوادر بمساهمة شركات أجنبية.

يذكر أن شركة "ترانس ماش هولدينغ" المشاركة في تحقيق المشروع من كبرى الشركات في روسيا وتتخصص في إنتاج القطارات وعربات السكك الحديد. ولديها فروع في أهم المدن الروسية وكذلك في كازاخستان وأوكرانيا.

المصدر: فيستي.رو