الحكومة الهندية تبتكر تقنية "تخصيب" للبقرة تحدد جنس مولودها

كشفت الحكومة الهندية عن خطة تشمل "فلترة السائل المنوي" بغية تحديد جنس المولود، وذلك لزيادة عدد البقرات على أعداد الثيران في البلاد.

وفي تعليقه على الخبر، أكد وزير الثروة الحيوانية في الهند، جيريراج سينغ، أن التقنية الجديدة، IV Embryo، ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الحليب الطبيعي في المزارع.

كما أضاف الوزير أنه في الأيام القادمة، ستولد عجول إناث فقط، بفضل تقنية "التخصيب"، أي من خلال "فلترة السائل المنوي" لتحديد جنس المولود.

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وتأمل الحكومة في أن تؤدي جهودها إلى زيادة دخل المزارعين، فضلا عن ضمان أعداد وفيرة من الأبقار، التي تحظى باحترام مميز في الديانة الهندوسية.

ويؤكد علماء هنود أن تقنية "التخصيب" الجديدة بوسعها زيادة احتمال ولادة عجل أنثى بنسبة 90%، في حين تطبق حاليا ولأول مرة، في ولاية أوتارانتشال الهندية.

المصدر: RT