اكتشاف نقوش جدارية في بيرو لأقدم حضارة أمريكية

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة فيشام في بيرو، على نقوش جدارية عمرها نحو 3800 سنة تعود إلى أقدم الحضارات الأمريكية.

ويفيد موقع euronews.com، بأن فريقا من علماء الآثار اكتشفوا جسم ضفدعة تمسك برأس إنسان. تقول تاتيانا آباد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ليما عاصمة بيرو، "عمر النقوش المكتشفة نحو 3800 سنة. هذه النقوش مكرسة لـ "وصول الماء" الذي كان حاجة مهمة جدا لسكان المدينة القديمة".

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ويذكر أن عمليات الحفر تجري في منطقة فيشام منذ عام 2007 ، حيث تم خلال هذه السنوات اكتشاف أجزاء من مبان ساعدت في رسم تخطيط المدن. وقبل أسبوع عثر في المكان ذاته تقريبا على نقوش جدارية عبارة عن ثعبان ورأس إنسان، يفترض أنها مكرسة لآلهة الخصوبة.

ووفقا لرأي المؤرخين، تم تدمير الحضارة التي كان مركزها مدينة كارال عام 1600 قبل الميلاد.

المصدر: نوفوستي