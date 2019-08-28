 
مباشر
عاجل
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

اكتشاف نقوش جدارية في بيرو لأقدم حضارة أمريكية

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف نقوش جدارية في بيرو لأقدم حضارة أمريكية
AFP Peruvian Ministry of Culture
النقوش الجدارية التي عثر عليها في بيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbmf

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة فيشام في بيرو، على نقوش جدارية عمرها نحو 3800 سنة تعود إلى أقدم الحضارات الأمريكية.

ويفيد موقع euronews.com، بأن فريقا من علماء الآثار اكتشفوا جسم ضفدعة تمسك برأس إنسان. تقول تاتيانا آباد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ليما عاصمة بيرو، "عمر النقوش المكتشفة نحو 3800 سنة. هذه النقوش مكرسة لـ "وصول الماء" الذي كان حاجة مهمة جدا لسكان المدينة القديمة".

إقرأ المزيد
"رقصة المطر" تحل لغز "خطوط نازكا" الشهيرة في بيرو

ويذكر أن عمليات الحفر تجري في منطقة فيشام منذ عام 2007 ، حيث تم خلال هذه السنوات اكتشاف أجزاء من مبان ساعدت في رسم تخطيط المدن. وقبل أسبوع عثر في المكان ذاته تقريبا على نقوش جدارية عبارة عن ثعبان ورأس إنسان، يفترض أنها مكرسة لآلهة الخصوبة.

ووفقا لرأي المؤرخين، تم تدمير الحضارة التي كان مركزها مدينة كارال عام 1600 قبل الميلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟