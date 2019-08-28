روسيا...اكتشاف نوع جديد من سيراميك قديم في بريمورية

أعلنت جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، أن علماء الآثار عثروا على نوع جديد من سيراميك قديم خلال أعمال الحفر الجارية في تمثال "السلحفاة 7".

ويشير بيان الجامعة، إلى أنه "خلال أعمال الحفر في تمثال "السلحفاة 7" الواقع على الساحل الشمالي لخليج "أوسوري" والذي يعود إلى حضارة "اليانكوف" التي كانت قائمة في جنوب بريمورية حتى القرنين الأول والثاني قبل الميلاد، عثر علماء الآثار من الجامعة مع خبراء من معهد التاريخ والآثار والاثنوغرافيا لشعوب الشرق الاقصى في فرع الشرق الاقصى لأكاديمية العلوم الروسية للمرة الأولى على سيراميك جديد لا علاقة له بتقاليد الفخار في حضارة اليانكوف".

وأكدت التحاليل التي أجراها العلماء على أوان كاملة وزهاء 500 قطعة فخارية، أن هذا التقليد في صناعة الفخار لم يكن معروفا في السابق، وأطلق عليه العلماء اسم "السلسلة السوداء".

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واتضح للعلماء أن اللون الرمادي الداكن، أو الأسود للفخار ألوان غير اعتيادية، ويبدو أن صانعي الفخار كانوا يحصلون عليها باستخدام طريقة خاصة لمعالجة الأواني الفخارية بالدخان. في حين كانت الأواني الفخارية في عهد اليانكوف ذات ألوان زاهية مختلفة. واستنادا إلى هذا يعتقد العلماء أن "السلسلة السوداء" تعود إلى المرحلة الأولى لاستخدام الإنسان للمعادن في حياته، أي خلال أول ظهور للبرونز في منطقة بريمورية (القرنين الأول والثاني إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد).

يقول يفغيني نيكيتين، مدير متحف الآثار والثنوغرافيا في الجامعة: "بعض العلامات الخارجية في صناعة فخار يانكوف، وفخار "السلسلة السوداء" التي عثرنا عليها وحقيقة وجودها في مجمع واحد، يجعلنا نفترض أن حضارات مختلفة لم تتعايش فقط مع بعضها، في (القرنين الأول والثاني إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد). بل وكانت تؤثر في بعضها البعض... نحن حاليا نعتبر اكتشافنا ظاهرة محلية مرتبطة بتماثيل الساحل الشمالي لخليج أوسوري".

المصدر: نوفوستي