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الصين تعرض في "ماكس - 2019" منظومة ليزر للدفاع الجوي

العلوم والتكنولوجيا

الصين تعرض في
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ليزر مقاتل صيني
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أفادت صحيفة Global Times الصينية بأن بكين ستكشف في معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي تفتتح أعماله اليوم في ضواحي موسكو عن منظومة ليزر للدفاع الجوي.

وأضافت الصحيفة أن الجناح الصيني في المعرض يقدم أيضا طائرة AG600 البرمائية ومقاتلة JF-17 للجيل الخامس ودرون Wing Loong-2 الضارب الذي يتميز بفترة تحليق طويلة.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن منظومة الليزر القصيرة المدى LW-30 بقدرة 30 كيلوواط تم تصميمها في المؤسسة العلمية الإنتاجية الفضائية الصينية. وأنها تتضمن عربة مزودة بالليزر المقاتل وعربة رادار واتصال وعربة أجهزة مساعدة.

ويمكن أن يستخدم الليزر المقاتل لتدمير وسائل توجيه الأسلحة فائقة الدقة والدرونات والصواريخ الموجهة وغيرها من الأهداف الجوية.

وتتاح لزوار الجناح الصيني أيضا فرصة للاطلاع على نموذج مجسم لطائرة الركاب الصينية الروسية عريضة الهيكل CR929. وعلى الرغم من مشاركة الصين في عدد من الدورات السابقة لمعرض ماكس 2019، إلا أنها تشارك هذا العام بوصفها "بلدا شريكا" للمرة الأولى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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