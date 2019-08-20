الصين.. روبوتات بقدرات فائقة في مؤتمر الروبوت العالمي

يستقطب مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019 في بكين، الذي يستمر من 20 إلى 25 أغسطس، أحدث الروبوتات الرائعة ذات القدرات العالية.

ويضم المؤتمر، الذي قد يجذب نحو 200 ضيف من 22 دولة، سلسلة من مناطق المعارض الخاصة بالتقنيات والمنتجات الآلية الجديدة- بما في ذلك الخدمات اللوجيستية الطبية الذكية، بالإضافة إلى 4 مسابقات مع 4500 مشارك احترافي.

Various kinds of robots showcasing the latest scientific technologies sparkled visitors’ eyes on the World Robot Conference 2019 held in Beijing’s Yizhuang economic technological development area on Tuesday. pic.twitter.com/rR5YQ3GEK8 — China Daily (@ChinaDaily) August 20, 2019

ومن المقرر عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا، من الآن وحتى نهاية المؤتمر.

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وقال وانغ مينغ، رئيس HRG Robotics (أحد المشاركين في المعرض): "سنعرض سلسلة من الشركات الناجحة التي انطلقت من خلال مساعدة HRG، إلى جانب منتجاتنا التمثيلية في مؤتمر WRC 2019، مستهدفين تشكيل شراكات جديدة مع الشركات في جميع أنحاء العالم".

The World #Robot Conference opens at the Beijing Yichung International Exhibition Center on Tuesday. More than 180 enterprises and 700 advanced robotic products will be on display during the conference. https://t.co/IJGmu6eEnK — China Plus News (@ChinaPlusNews) August 20, 2019

وسيُعرض SmartBird، الذي ابتكرته شركة "فيستو" الألمانية، التي استوحت التصميم من طيور النورس. وصُممت طائرة الدرون بأفضل ديناميكا هوائية، حيث يمكنها الإقلاع والطيران والهبوط بقوتها الخاصة.

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وكشفت القياسات عن كفاءة كهروميكانيكية للطائرة تصل إلى 45%، وكفاءة ديناميكية هوائية بنسبة 80%. ويمكن لـ SmartBird الطيران مدة 20 دقيقة تقريبا، باستخدام بطارية ليثيوم قياسية قابلة للشحن، وذلك بفضل انخفاض استهلاكها للطاقة.

وبفضل الشكل الأمثل للتدفق والهيكل الخفيف باستخدام تقنية ألياف الكربون، يعد SmartBird أيضا مثالا ممتازا على الاستهلاك الفعال للطاقة.

وهناك روبوت آخر معروف، وهو Laikago، الذي يعد الرد الصيني على "روبوت-الكلب" التابع لشركة بوسطن الديناميكية.

وسُمي Laikago تيمنا بـ "لايكا"، أول حيوان أطلق إلى المدار في عام 1957. ويبلغ طوله 0.56 متر وعرضه 0.35 متر، كما يمكن طيه ووضعه في حقيبة، ويتميز بقدرته على العمل مدة ساعتين إلى 3 ساعات بعد شحنه بالكامل.

المصدر: ديلي ميل