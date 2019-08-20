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الصين.. روبوتات بقدرات فائقة في مؤتمر الروبوت العالمي

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. روبوتات بقدرات فائقة في مؤتمر الروبوت العالمي
Reuters
روبوت CloudMinds
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يستقطب مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019 في بكين، الذي يستمر من 20 إلى 25 أغسطس، أحدث الروبوتات الرائعة ذات القدرات العالية.

ويضم المؤتمر، الذي قد يجذب نحو 200 ضيف من 22 دولة، سلسلة من مناطق المعارض الخاصة بالتقنيات والمنتجات الآلية الجديدة- بما في ذلك الخدمات اللوجيستية الطبية الذكية، بالإضافة إلى 4 مسابقات مع 4500 مشارك احترافي.

ومن المقرر عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا، من الآن وحتى نهاية المؤتمر.

الصين.. روبوتات بقدرات فائقة في مؤتمر الروبوت العالمي
AFP Getty Images

وقال وانغ مينغ، رئيس HRG Robotics (أحد المشاركين في المعرض): "سنعرض سلسلة من الشركات الناجحة التي انطلقت من خلال مساعدة HRG، إلى جانب منتجاتنا التمثيلية في مؤتمر WRC 2019، مستهدفين تشكيل شراكات جديدة مع الشركات في جميع أنحاء العالم".

وسيُعرض SmartBird، الذي ابتكرته شركة "فيستو" الألمانية، التي استوحت التصميم من طيور النورس. وصُممت طائرة الدرون بأفضل ديناميكا هوائية، حيث يمكنها الإقلاع والطيران والهبوط بقوتها الخاصة.

الصين.. روبوتات بقدرات فائقة في مؤتمر الروبوت العالمي
Gettyimages.ru

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وكشفت القياسات عن كفاءة كهروميكانيكية للطائرة تصل إلى 45%، وكفاءة ديناميكية هوائية بنسبة 80%. ويمكن لـ SmartBird الطيران مدة 20 دقيقة تقريبا، باستخدام بطارية ليثيوم قياسية قابلة للشحن، وذلك بفضل انخفاض استهلاكها للطاقة.

وبفضل الشكل الأمثل للتدفق والهيكل الخفيف باستخدام تقنية ألياف الكربون، يعد SmartBird أيضا مثالا ممتازا على الاستهلاك الفعال للطاقة.

وهناك روبوت آخر معروف، وهو Laikago، الذي يعد الرد الصيني على "روبوت-الكلب" التابع لشركة بوسطن الديناميكية.

وسُمي Laikago تيمنا بـ "لايكا"، أول حيوان أطلق إلى المدار في عام 1957. ويبلغ طوله 0.56 متر وعرضه 0.35 متر، كما يمكن طيه ووضعه في حقيبة، ويتميز بقدرته على العمل مدة ساعتين إلى 3 ساعات بعد شحنه بالكامل.

المصدر: ديلي ميل

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