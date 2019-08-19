الأقمار الصناعية الروسية ستتمتع بخاصية غير مسبوقة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها توصلت إلى طريقة مبتكرة تسمح لها بتزويد الأقمار الصناعية بخاصية "التخفي الشبحي"، ما يجعل من إمكانية رصدها أمرا صعبا جدا.

وأضافت وكالة "روس كوسموس" أن التقنية تكمن في تغليف الأقمار بغطاء خارجي خاص ينثر الضوء، حيث يقلص ذلك من احتمالية رصدها بالتيلسكوب، مقدار 10 مرات.

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وأكدت الوكالة أن التقنية الجديدة يمكن تطبيقها عمليا على الأقمار الصناعية التي تدور على ارتفاع يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.

كانت الوكالة المرموقة قد أعلنت مؤخرا عن اختراع جديد يعالج مشكلة "الحطام الفضائي"، حيث تطور قمرا صناعيا يدمر نفسه بنفسه، مع نهاية صلاحيته.

المصدر: RT