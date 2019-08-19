 
مباشر

تسجيل درجة حرارة قياسية خلف الدائرة القطبية الشمالية

العلوم والتكنولوجيا

تسجيل درجة حرارة قياسية خلف الدائرة القطبية الشمالية
Sputnik
تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma2z

أعلنت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، عن تسجيل أعلى درجة حرارة موجبة على مدى التاريخ، في القارة القطبية الشمالية.

ويشير موقع Gizmodo إلى أن محطة الأرصاد الجوية السويدية Markusvins الواقعة على الحافة الجنوبية للدائرة القطبية، سجلت بتاريخ 26 يوليو أعلى درجة حرارة في القارة القطبية الشمالية وكانت 34.8 درجة مئوية.

وتشير الإدارة الوطنية إلى أنه تم في شهر يوليو أيضا تسجيل أعلى درجة حرارة في ألاسكا، ما تسبب باندلاع حرائق الغابات ونفوق جماعي لأسماك السلمون. إضافة لهذا اختفى الجليد البحري قبل موعده المعتاد بـ 6-8 أسابيع.

إقرأ المزيد
ألاسكا.. تسجيل ظاهرة غير اعتيادية قرب القطب الشمالي
ألاسكا.. تسجيل ظاهرة غير اعتيادية قرب القطب الشمالي

ويذكر أن عالم المناخ زاك لاب من جامعة كاليفورنيا في إرفين كان قد تحدث في فبراير عام 2018 عن ذوبان غير طبيعي للجليد في بحر غرينلاند، الذي بسببه كان متوسط درجة الحرارة في القطب الشمالي أعلى من المعتاد بـ 20 درجة مئوية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل أساء عرض أزياء لمكانة الفلوجة الدينية؟